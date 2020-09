Positives Fazit zur all about automation in Essen

Die all about automation in Essen fand am 9. und 10. September 2020 statt. Und es war eine besondere Veranstaltung, denn seit März gab es für die Automatisierungsbranche praktisch keine Präsenzmessen mehr. Mit einem umfassenden Hygienekonzept zeigte die all about automation aber, dass es geht. Das Fazit von Veranstalter und Ausstellern: Die Messe war ein wichtiges Signal dafür, dass Messen wieder möglich sind und dafür, wie sie sicher realisiert werden können.

119 Aussteller waren in Essen in diesem Jahr dabei; 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Besucherzahlt war um 30 Prozent geringer als bei der all about automation in Essen 2017, die eine vergleichbare Ausstellerzahl hatte wie die diesjährige Messe. Hintergrund: Viele Unternehmen erlauben es ihren Mitarbeitern noch nicht, wieder eine Messe zu besuchen.

Lob gab es für die Umsetzung des Hygiene- und Schutzkonzeptes. Bei der vor Ort durchgeführten Ausstellerbefragung gaben 96 Prozent der Aussteller an, sich umfassend informiert, vorbereitet und subjektiv sicher gefühlt zu haben.

Auf die Frage „Wie sehr haben die notwendigen Regelungen (Maske, Abstand, Hygiene) den Ablauf von Gesprächen negativ beeinflusst gaben 41 Prozent ‚Kaum‘ zu Protokoll, 51 Prozent ‚Mäßig‘ und 8 Prozent ‚Sehr‘.

Viele Aussteller haben bereits virtuelle Messeformate getestet und betrachten sie als derzeit sinnvolle Ergänzung. Den persönlichen Kontakt und die intensiven Gespräche könne ein Web- Meeting aber nicht ersetzten.

Übrigens: Eine weitere Ausgabe der all about automation gibt es noch in diesem September und zwar am 23. und 24. September in Chemnitz.

Tanja Waglöhner, Geschäftsführerin des Veranstalters untitled exhibitions, betont: „Die Corona Pandemie wird uns noch lange Zeit begleiten und unser Leben einschränken. Es gilt sich streng an die Hygiene- und Schutzvorschriften zu halten. Aber wir müssen und können auch wieder ins normalere Leben kommen und unter den neuen Vorschriften realisieren, was wichtig für die Industrie ist.“ Bild: untitled exhibitions

