Rasante Reinigung beim Erfolgsmusical

Die Starlight Express GmbH hat Piepenbrock mit der Unterhaltsreinigung sowie Sonder- und Grundreinigungen in seinem Theater in Bochum beauftragt. Das Gebäude stellt dabei baulich besondere Anforderungen an die Reinigung. Auch die zeitliche Taktung ist anspruchsvoll.

Auftragsstart des Projekts war im September 2019. Piepenbrock ist seitdem von dienstags bis sonntags mit bis zu zwölf Reinigungskräften vor Ort. Morgens erfolgt die Unterhaltsreinigung des Foyers, des Theatersaals mit der Bühne, der Kantine, der Garderobe, der Werkstätten und der Büros. An Showtagen sorgen zudem Tageskräfte vor und während den Vorstellungen für Sauberkeit.

Die punktgenaue Taktung der Mitarbeiter ist dabei entscheidend: In den Pausen muss die Bühne, während der Vorstellung das Foyer gereinigt werden. Insbesondere der Teppichreinigung kommt in den Besucherbereichen besondere Bedeutung zu, da dort Reste von Brezeln oder Waffeln, die die Zuschauer während der Pause verzehren können, zurückbleiben.

Alle Bühnenbereiche unterliegen zudem speziellen Anforderungen an die Befahrbarkeit mit Rollschuhen und die hohen Geschwindigkeiten der Darsteller. Stäube, Grobschmutz oder Schmierfilme auf den teilweise stark geschwungenen Bahnen müssen daher – während und nach den Vorstellungen – restlos entfernt werden, um Gefährdungen bei Sprüngen und Kunststücken auszuschließen.

Starlight Express begeistert seit 1988 die Fans. Das Theater in Bochum wurde nur für das Musical erbaut und zeichnet sich durch Rollschuhbahnen, die durch die Zuschauerränge verlaufen, und ein neun Tonnen schweres schwenkbares Bühnenelement aus. Bild: Jens Hauer

