RealFM wählt neuen Vorstand und Präsidium

von Zwick am 27. November, 2020

Anlass für die Neuwahlen war die Mitgliederversammlung, die am 20. November 2020 stattgefunden hat. Aufgrund der Pandemie fand diese in virtueller, hybrider Form per Livestream statt.

Die Mitgliederversammlung wählte erneut Dirk Otto, RGM Facility Management GmbH, München, zum Präsidenten.

Heinrich Quaderer von der E.ON Country Hub Germany GmbH in München, seit Vereinsgründung im Jahr 2006 erster Vizepräsident des Vereins, trat zur Wahl nicht mehr an. Ihm wurde mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit und sein außerordentliches Engagement für die Verbandsentwicklung gedankt.

Zum Nachfolger im Amt des 1. Vizepräsidenten des RealFM e. V. wurde Jörg Petri, Bayer AG, Berlin, gewählt, zum 2. Vizepräsidenten das bisherige Präsidiumsmitglied Danilo Schön, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Robert Paul, Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg wurde in seinem Amt als Präsidiumsmitglied bestätigt und Jürgen Janda, Europäisches Patentamt, München, wurde neu in das Präsidium gewählt.

Der neue RealFM-Vorstand (v. l. n. r.): Jörg Petri, Danilo Schön, Dirk Otto, Robert Paul. Jürgen Janda ist nicht im Bild. Bild: Philipp Stelzner, RealFM

