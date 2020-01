RS Components auf der maintenance

von Zwick am 31. Januar, 2020

RS Components, ein Multi-Channel Anbieter von Produkten und Lösungen aus dem Bereich Industrie und Elektronik, präsentiert sich vom 12. bis zum 13. Februar auf der Messe in Dortmund. Der 35-Tonnen-Truck des Distributors möchte auf der Leitmesse für industrielle Instandhaltung zum Publikumsmagneten werden.

Das Innenleben des Show-LKW stellt Neuheiten aus der Welt der Technik in den Vordergrund. Neuste Produkte und Innovationen aus den Bereichen Internet of Things (IoT), 3D-Druck, Robotik, Werkzeuge und Sicherheit lassen sich hier unter die Lupe nehmen.

Die Besucher müssen sich dabei keineswegs allein gelassen fühlen. RS Mitarbeiter stehen über die ganze Vielfalt der der Exponate hinweg beratend und mit technischem Know-how zur Seite und freuen sich auf die zahlreichen Besucher.

Übrigens: Gespannt sein können die Leser der B&I auch auf die Ausgabe 1/2020 der B&I, die am Montag erscheint. In der beiliegenden B&I-Messezeitung zur Veranstaltung in Dortmund werden bereits zahlreiche Produkte, Lösungen und Technologien vorgestellt, die auf der Messe zu sehen sein werden.

Am Eingang Nord (Rheindamm 200) zwischen Halle 4 und 5 wird der Truck zentral positioniert sein. Bild: RS Components

