Schmierstoffe in der Lebensmittelherstellung

Bei der Produktion und Verpackung steht die Sicherheit an erster Stelle

Na, neugierig geworden? Kein Problem! Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 35.

Links:

www.addinol.de

Addinol bietet ein breites Portfolio an Schmierstoffen an, die in der Produktion und Verpackung von Lebensmitteln und Getränken eingesetzt werden können – auch Spezialschmierstoffe, wie das Produkt Addinol Cliptec XHS 485 FG. Dieses ist koscher und halalzertifiziert. Bild: Addinol