Schmiersystem (nicht nur) für Windkraftanlagen

Das automatische Schmiersystem Perma Futura Plus ist ein sofort einsatzfähiges Komplettsystem inklusive Aktivierungsdeckel. Das Schmiersysteme wird mit 1, 3, 6 oder 12 Monate Laufzeit geliefert. Zur Aktivierung muss nur der Aktivierungsdeckel mit dem integrierten Gaserzeuger eingedreht werden. Es eignet sich (nicht nur) für den Einsatz in Windkraftanlagen.

Futura Plus wird zur Einzelpunktschmierung beispielsweise an Wälz- und Gleitlagern, Spindeln und offenen Getrieben, Zahnstangen, Wellendichtungen, Ketten etc. eingesetzt. Das System ist dank Kunststoffgehäuse für Anwendungen in hygienischen Bereichen geeignet. Außerdem besitzt es die Ex-Schutz-Zulassung.

Die Funktionsweise basiert auf einer elektrochemischen Reaktion. Bei den Schmiersystemen ist eine Füllstandskontrolle durch den jederzeit sichtbaren Kolbenstand möglich.

Die Schmierstoffgeber sind sicher gegen Manipulation und einfach in der Handhabung. Der Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug.

Links:

www.perma-tec.com/vr

Mit Perma Futura Plus wird eine permanente kostengünstige Schmierung sichergestellt. Instandhaltungskosten und -aufwand werden reduziert. Bild: Perma

Artikel per E-Mail versenden