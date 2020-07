Schnell den passenden Überspannungsschutz finden

von Zwick am 22. Juli, 2020

Wer häufig Überspannungsschutzgeräte für unterschiedliche Anwendungen auswählen muss, kennt das: Oft kommen bei der reinen Schnittstellensuche mehrere Produkte in Frage. Mit „Dehn-select IT“ kann die Auswahl durch Filterkriterien reduziert und schnell die bestmögliche Lösung gefunden werden.

Dehn-select IT kann direkt über die Schnittstelle (z.B. DSL, VDSL …) oder über die Anwendung (z.B. Bussystem, Sicherheitstechnik, Antennentechnik…) suchen.

Besonders praktisch ist, dass notwendige Zusatzartikel direkt mit angezeigt und auch automatisch in den Merkzettel übernommen werden. So ist ein einfaches Auswahltool immer zur Hand, ob am Desktop, Tablet oder Smartphone.

Links:

www.dehn.de

Zubehör wird gleich mit angezeigt und kann so nicht vergessen werden. Bild: Dehn

Artikel als PDF herunterladen

Artikel per E-Mail versenden