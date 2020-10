Schnell, zuverlässig, noch sicherer

Still bietet jetzt seine Niederhubwagen der Serie EXH und seine Doppelstockgeräte der Baureihe EXD auch mit einer festen Standplattform an.

„Diese feste Plattform der neuen EXH-S- und EXD-S-Modelle bietet einen komfortablen Arbeitsplatz und einen sehr guten Rundumschutz. Gerade wenn es auf der Rampe oder im Lkw eng wird, ist es ein großer Mehrwert, dass die Fahrerkabine einen festen Rahmen besitzt und durch die kompakten Fahrzeugabmessungen dennoch genügend Platz bleibt, um Paletten zu rangieren. So bleiben alle Körperteile innerhalb der Fahrzeugkontur, was zu jeder Zeit für ein hohes Maß an Sicherheit bei der Arbeit sorgt“, erklärt Maik Eckerkunst, Produktmanager Lagertechnik bei Still.

Zum Einsatz kommt bei allen Varianten eine luftgedämpfte Standplattform, die den Rücken der Bediener schont. Humanschwingungen werden, so der Hersteller, mit diesem System um bis zu 40 Prozent reduziert.

Die Aufstiegshöhe der Plattform ist sehr gering und erleichtert den Zugang zum Fahrzeug. Bild: Still

