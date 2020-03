Schraubendreher mit „Turbo“

von Zwick am 12. März, 2020

Die Experten von Wera haben es sich in den Kopf gesetzt, einen Schraubendreher mit hoher Geschwindigkeit zu entwickeln, der dabei sehr präzise arbeitet und auch ein kraftvolles Endverschrauben ermöglicht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen …

Der Kraftform Turbo beschleunigt das Schrauben auf rein mechanische Weise – also ohne Strom.

Er ist dazu mit einem zuschaltbaren Planetengetriebe ausgestattet: Im Griff des Schraubendrehers integriert, erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit um das 4-fache. So löst eine Umdrehung am Griff vier Umdrehungen an der Klinge aus.

Der Kraftform Turbo ist als Bit-Halter konstruiert. Die Bits können direkt eingesetzt und durch das Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden – alles auch mit nur einer Hand.

Links:

www.wera.de

Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und zum endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Bild: Wera

