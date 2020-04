Servparc findet nun digital statt

von Zwick am 8. April, 2020

Die Mesago Messe Frankfurt GmbH hat sich wegen der zunehmenden Verbreitung von Covid-19 in Europa und der damit verbundenen Unsicherheit dazu entschieden, die Veranstaltung in diesem Jahr in digitaler Form auszurichten. Das virtuelle Event wird zum geplanten Termin vom 17. bis 18.06.2020 stattfinden.

Der Fokus des digitalen Formats soll auf einem abwechslungsreichen Live-Programm von Kurzvorträgen zu aktuellen Themen der Branche wie z.B. Digitalisierung und Nachhaltigkeit liegen, wobei auch interaktive Programmpunkte geplant sind. Dies teilte der Messeveranstalter gestern mit.

Das Vortrags- und Rahmenprogramm wird dabei zum Teil live übertragen und zum Teil als Video-Download zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen zur Veranstaltung, zum Programm sowie zur Registrierung stehen in Kürze online zur Verfügung.

www.servparc.de

„Wir bedauern sehr, dass die Servparc im zweiten Jahr ihres Bestehens nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, aber die Gesundheit aller Beteiligten steht für uns an erster Stelle“, erklärt Martin Roschkowski, Geschäftsführer der Mesago Messe Frankfurt GmbH. „Mit dem digitalen Event möchten wir der Branche in dieser schwierigen Zeit dennoch eine Plattform für Wissenstransfer und Austausch bieten.“ Bild: B&I

