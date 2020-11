So (gut) funktionieren Luftreiniger in Räumen

In seiner Corona Schwerpunktpraxis in Pleidelsheim hat Dr. Jürgen Herbers, Vorstandsmitglied des Hausärzteverband Baden-Württemberg, den antiviralen Hochleistungsraumluftreiniger Ourair TK 850 von Mann+Hummel für den Verband getestet. Er zieht eine positive Bilanz: „Der Luftreiniger sorgt zuverlässig für saubere Luft in der Praxis, ganz ohne Zugluft und das auch in schwer belüftbaren Räumen.“ Einsetzen lässt sich das Gerät natürlich nicht nur in Praxisräumen …

Der mobile Luftreiniger Ourair TK 850 filtert infektiöse Viruspartikel, die sich wie zum Beispiel SARS-CoV-2 an Aerosolen anhaften können, fast vollständig aus der Luft.

Der Luftreiniger ist für Räume bis zu einer Größe von 70 Quadratmeter pro Gerät geeignet und tauscht die Luft fünf Mal pro Stunde komplett aus, sodass das Ansteckungsrisiko durch luftgetragene Viren an Aerosolen signifikant reduziert wird. Bei Raumgrößen, die diese Quadratmeterzahl überschreiten, ist die Kombination mehrerer Geräte problemlos möglich.

Der verbaute HEPA H14 Filter ist in der Lage. mehr als 99,995 Prozent der Viren, Bakterien und Mikroorganismen aus der Luft zu filtern. Aktuelle Messungen, durchgeführt durch das Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM) am KIT Karlsruhe, unter anderem im Klassenraum einer Grundschule, belegen die hohe Effizienz der Geräte in der Reduzierung der Aerosolkonzentration und damit des Infektionsrisikos durch Viren und Bakterien.

