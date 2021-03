Solids & Recycling-Technik verlegt

von Zwick am 23. März, 2021

Die Messe, die eigentlich im Juni in Dortmund hätte stattfinden sollen, wird nun auf den 16. und 17. Februar 2022 verlegt.

„Wir setzen mit der nochmaligen Verlegung des Messetermins auf mehr Planbarkeit für alle Beteiligten der Solids & Recycling-Technik und haben uns deshalb bereits jetzt entschlossen zu handeln“, begründet Sandrina Schempp, Event Director vom Veranstalter Easyfairs die Entscheidung für den erneuten Terminaufschub.

Noch sei unklar, ob bis zum ursprünglich angedachten Termin im Juni dieses Jahres Messeveranstaltungen stattfinden dürfen oder Hotels und Gastronomie geöffnet sind. Der neue Termin im Februar 2022 erlaubt es den Beteiligten durch den großen Abstand zum aktuellen Geschehen sorgfältig und längerfristig zu organisieren.

Auch wenn größere Veranstaltungen noch nicht in Reichweite sind, kommt die Fachmesse doch in kleinem Rahmen zu den Besuchern – und zwar im Herbst 2021 mit den geplanten Solids Regiodays in Karlsruhe und Chemnitz.

www.solids-dortmund.de

www.recycling-technik.com

Bis zum neuen Termin geht die Solids im Kleinformat auf Tour. Bild: Easyfairs

