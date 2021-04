Steigleiter – normenkonform, mit Sicherheit

von Zwick am 13. April, 2021

Sicherheitsvorschriften können beispielsweise die kurzfristige Nachrüstung einer Notleiter oder eines Fluchtausstiegs zwingend erforderlich machen, zum Beispiel als Notausstieg an einem Gebäude oder als Steigleiter auf einer Baustelle beziehungsweise an einer Industrieanlage. Ein neuer Steigleiter-Konfigurator von Hymer-Leichtmetallbau, der unter anderem mit einem 3D-Konfigurator ausgestattet ist, sorgt nicht nur, aber auch in diesen Fällen für schnelle Abhilfe.

Na, neugierig geworden? Kein Problem! Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 29.

Links:

https://konfigurator.hymer-alu.de

Die geplante Steigleiter lässt sich in jede Richtung drehen und für den Detailblick heranzoomen. Bild: Hymer-Leichtmetallbau

Artikel per E-Mail versenden