von Zwick am 4. November, 2020

Die geplante Tagung Instandhaltung, die eigentlich vom 01.12 bis 02.12.2020 in Nürnberg hätte stattfinden sollen, wurde nun aufgrund der Corona-Beschränkungen auf den kommenden Frühling (2. Quartal 2021) verschoben.

„Wir möchten allen Beteiligten höchstmögliche Professionalität und Qualität liefern und einen sicheren, informativen und spannenden Tagungsbesuch ermöglichen. Das ist momentan nicht zu gewährleisten“, so der Veranstalter in einer Stellungnahme, die am gestrigen Tag veröffentlicht wurde.

Das genaue Datum für den Nachholtermin im Frühjahr steht derzeit noch nicht fest. Sobald diese Informationen vorliegen, werden diese hier im B&I Newsletter veröffentlicht.

Links:

www.ifc-ebert.de/anmeldeformular-tagung-instandhaltung/

Aufgrund der Pandemie, den steigenden Infektionszahlen und den aktuell geltenden Einschränkungen wurde nun die Tagung Instandhaltung verschoben. Bild: Hank Williams auf Pixabay

