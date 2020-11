Tochterunternehmen von Daimler setzt weiter auf Leadec

Bereits seit der Gründung des Werks für Motoren-Kurbelgehäuse in Arnstadt im Jahr 2011 ist Leadec dort als technischer Dienstleister tätig. Mit der erneuten Beauftragung durch MDC Power, einem Tochterunternehmen von Daimler, wird die Zusammenarbeit bis Ende 2029 fortgesetzt.

Als technischer Dienstleister im Werk betreut Leadec seit mehreren Jahren die Fertigung. Die beschichteten Kurbelgehäuse sind später Bestandteil von Spitzenmotoren, weshalb die Qualitätsanforderungen extrem hoch sind.

Die hochkomplexen Produktionsanlagen in Arnstadt umfassen unterschiedlichste Anlagentechnik wie Bearbeitungszentren, Robotertechnik oder Lichtbogendrahtspritzanlagen. Als herstellerunabhängiger Dienstleister übernimmt Leadec die Produktionsinstandhaltung, Automatisierung und technische Reinigung sämtlicher Anlagen sowie das Tool Management im Werk Arnstadt.

„Leadec ist in der Fabrik zuhause. Im Werk in Arnstadt haben wir vom ersten Tag an mit unseren Services dafür gesorgt, dass in der Produktion alles rundläuft“, erklärt Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe. „Zudem ist die Region in Thüringen hochinnovativ und treibt den Ausbau der Elektromobilität aktiv voran. In diesem Bereich ist auch Leadec bereits für verschiedene Kunden aktiv und baut seine Leistungen konsequent aus.“

Die derzeit rund 50 Mitarbeiter des Dienstleisters vor Ort erbringen alle Leistungen aus einer Hand und sind auch für innerbetriebliche Logistik sowie das technische und infrastrukturelle Facility Management verantwortlich.

Links:

www.leadec-services.com

In den nächsten Jahren ist Leadec zuständig für die Produktionsinstandhaltung und Logistik sowie das Facility Management in der Fabrik in Arnstadt. Bild: Leadec

Artikel per E-Mail versenden