Tonnenschwere Leitungen führen

von Zwick am 28. August, 2020

Konfektionierte und geprüfte Energieführung von Igus erhöht die Sicherheit und reduziert Beschaffungs- und Installationszeit

Um Leitungen in hängenden Anwendungen sicher zu führen, hat Igus den E-loop als Alternative zum Service Loop entwickelt. Denn der Service Loop sorgt häufig für Probleme: die Leitungen haben keine Führung, besitzen keinen definierten Biegeradius, können sich nicht bewegen und brechen im schlimmsten Fall. Außerdem muss bei einer Wartung oder Reparatur des Service Loops das komplette System getauscht werden, da die Leitungen miteinander vergossen sind.

„Mit dem E-loop haben wir eine Alternative zum Service Loop entwickelt. Die dreidimensionale Energieführung kombiniert die Vorteile einer Kunststoff-Energiekette mit einem hochfesten Zugseil. Das Seil nimmt die Zugkräfte im Inneren der Kette auf und gibt sie an die Anschlusselemente ab. Dadurch bleiben die Leitungen komplett zugentlastet“, erklärt Tim Schneebeck, Branchenmanager Oil & Gas bei Igus. Die modulare E-Kette aus Hochleistungskunststoff bietet zu jeder Zeit einen definierten Biegeradius und hält dank PU-Protektoren Vibrationen und Schlägen stand.

Vor allem in Tiefbohranlagen ersetzt der E-loop erfolgreich den Service Loop. Aber auch in der Landstromversorgung oder im Tagebau kommt er zum Einsatz: „Viele Projekte konnten wir schon gewinnen. Dabei war der Wunsch der Kunden häufig eine komplette Energieführung mit entsprechenden notwendigen Prüfungen nach VDE und IEC zu erhalten“, so Schneebeck weiter.

„Für Niederspannungsleitungen zum Beispiel bei Top Drive Systemen konnten wir von Anfang an ein komplett fertiges geprüftes Readychain-System mit Chainflex-Leitungen liefern. Für Hochspannungsleitungen und Spezialstecker haben wir jetzt die richtigen Partner mit an Bord“, ergänzt Markus Hüffel, Produktmanager Readychain & Readycable bei Igus.

Alle E-loops kann Igus nun auch mit Sonderleitungen und Spezialsteckern für die Landstromversorgung und Ex-Zonen als fertiges System liefern. Die Serie hat Igus jetzt außerdem um eine halbstegige Variante erweitert. Die neue Ausführung ist speziell für statische Einsätze zum Beispiel in der Landstromversorgung für die Energieführung vom Mast zum Power Container entwickelt, besitzt ein geringes Gewicht und ist kostengünstig.

Links:

https://www.igus.de/info/e-loop

Clever: Sollte der E-loop aufgrund der Lebensdauer der Maschine und Anlage nicht mehr in Gebrauch sein, nimmt Igus ihn zurück und garantiert ein sortenreines Recycling. Im Gegenzug dazu erhält der Anwender gemessen am Netto-Gewicht eine Gutschrift. Bild: Igus

