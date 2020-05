Über die Bekämpfung von Viren und Bakterien

Nilfisk informiert auf einem neuen Portal über den gezielten Einsatz von Heißwasser- Hochdruckreinigern und Dampfreinigern.

Im Vordergrund stehen in diesem Portal Fachinformationen unternehmenseigener und externer Expertenstellen sowie Praxisempfehlungen rund um Hygiene, Desinfektion und Keimreduktion. Außerdem erfahren Besucher alles Wichtige zum Einsatz der richtigen Reinigungstechnologie – allen voran Heißwasser-Hochdruckreiniger sowie Dampfreiniger.

„Die aktuelle Corona-Pandemie trifft alle Menschen gleichermaßen. Doch Unternehmen in sogenannten systemkritischen Segmenten sind den Gefahren der Seuche besonders intensiv ausgesetzt. Im Kampf gegen das Virus zählt daher vor allem Wissen. Mit korrektem Verhalten lässt sich der Schutz vor Ansteckung weiter erhöhen – und genau an diesem Punkt setzt unsere Informationsoffensive an. Um Viren und Keime gezielt einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern, müssen die richtigen Maßnahmen in der Oberflächenreinigung ergriffen werden. Wie diese konkret aussehen, vermittelt unser neues Portal“, ist Karin Niesler, Director Marketing EMEA Central bei Nilfisk, überzeugt.

Links:

https://new.nilfisk.com/de-de/campaigns/covid-19-supporting-hygiene-needs/

Heißwasser-Hochdruckreiniger und Dampfreiniger spielen bei der effektiven Bekämpfung von Keimen eine zentrale Rolle. Entscheidend dabei ist der Sinnersche Faktor „Temperatur“. Bild: Nilfisk

Artikel als PDF herunterladen

Artikel per E-Mail versenden