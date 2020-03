Virtueller Messestand von Membrain

von Zwick am 27. März, 2020

Nachdem nun viele Messen ausfallen oder verschoben werden, setzt Membrain auf einen „virtuellen Messestand“.

Mit dem virtuellen Messestand haben Interessenten die Möglichkeit, sich auch in Zeiten eingeschränkter Mobilität, sicherer und komfortabel über Digitalisierungsthemen zu informieren.

Per Rückruf-Service, Websession oder einfach per E-Mail können sich Interessenten mobile Lösungen für die Industrie zeigen lassen und erfahren, welches Potenzial die Digitalisierung bietet. Außerdem wird erklärt, wie sich Digitalisierungsprojekte in Unternehmen umsetzen lassen.

Folgende Themen stehen auf der virtuellen Messe im Vordergrund:

Mobile Instandhaltung mit SAP papierlos, schnell und sicher‎

Mobile Datenerfassung in Produktion und Logistik

Digital Factory: Maschinenanbindung – OPC

Digitale Genehmigungsprozesse und Workflows mit SAP

Links:

www.membrain-it.com/virtuelleMesse

Blick auf den virtuellen Messestand. Bild: Membrain

