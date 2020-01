Was sind wirksame Risikomanagementstrategien?

Viele Führungskräfte setzen im Risikomanagement die falschen Schwerpunkte und bereiten ihr Unternehmen und die Mitarbeiter ungenügend auf Risiken vor. Zu diesem Ergebnis kam letztes Jahr die von Dupont Sustainable Solutions (DSS) weltweit durchgeführte Umfrage „Global Operational Risk Management Survey“. In zwei Veranstaltungen in Düsseldorf und Zürich beleuchtet DSS deshalb im April 2020 die Faktoren, die für Manager ausschlaggebend sind, um eine sichere Entscheidungsfindung in Risikosituationen im Betrieb zu verankern.

Unter dem Motto „Agil führen. Risiken managen. Mitarbeiter coachen.“ werden Teilnehmer in die Methoden und Tools eingeführt, die für ein wirksames Risikomanagement ausschlaggebend sind. Untersucht werden auch die psychologischen Hintergründe für Entscheidungsprozesse, um ein besseres Verständnis für unterschiedliche Einflussfaktoren und Beweggründen aufzubauen.

In drei Blöcken erörtern die eintägigen Workshops relevante Führungskompetenzen. Besprochen werden unter anderem die eigene Risikowahrnehmung und wie Führungskräfte die Risikowahrnehmung der Mitarbeiter steigern und Risiken packend und wirksam ansprechen können, welche Hindernisse die Sicherheitsleistung zu Fall bringen können und die langfristig wirksame Transformation von bestehenden Managementroutinen.

Die kostenlosen Veranstaltungen finden am 2. April im Hilton Hotel in Düsseldorf und am 21. April im Crowne Plaza in Zürich statt. Bild: DSS

