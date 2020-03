Wasserbasierte Hochleistungs-Reiniger

IBS Scherer hat mit den WAS-Spezialreinigern Produkte im Sortiment, die – so der Hersteller – mühelos hartnäckigste Verschmutzungen effektiv beseitigen.

Der Spezialreiniger WAS 50.100 kommt beispielsweise gebrauchsfertig direkt aus der Sprühflasche oder dem Kanister. Die weiteren Reiniger sind als Konzentrate gelistet, wobei die Dosierung mit den wasserbasierten, flüssigen Reinigern einfach ist. Alle IBS-Spezialreiniger fallen nicht unter die VOC-Richtlinie und sind damit besonders umweltfreundlich.

Zu den Details: Die beiden Spritzreiniger WAS 10.100 und WAS 10.500 wurden speziell für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert, und überzeugen mit ihrer Wirkung in Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen und wässrigen Teilereinigungsgeräten, denn sie Entfetten und Reinigen in einem. WAS 10.100 entfernt Kühlschmierstoffe, Bohr- und Schneidöle, Konservierungsmittel wie Wachse, Hydrauliköle und Fette. WAS 10.500 ist zusätzlich für Ultraschallgeräte geeignet und als neutraler Reiniger kennzeichnungsfrei und Aluminium-verträglich.

Der Ultraschallreiniger WAS 20.100 entfernt Eingebranntes und sogar Verkokungen und Ölkohle. Er ist Reiniger beispielsweise für Motorenteile und Zylinderköpfe geeignet, dabei Aluminium und Buntmetall verträglich, und integriert einen Korrosionsschutz und einen Entschäumer.

Die IBS-Spezialreiniger WAS 30.100 (Hochdruckreiniger) und WAS 30.300 (Werkstattreiniger) sind auch für grobe Verunreinigungen geeignet. Die Schaumhaftung verstärkt die Einwirkung, mühelos lassen sich danach Geräte, Fahrzeuge, Böden und Flächen etc. streifenfrei reinigen. Mit seinem Glanz- und Abperl-Effekt ist der WAS 30.100 besonders materialschonend.

Für jedwede Art von Boden geeignet (Beton, Keramik, Fliesen – beschichtet oder unbeschichtet) ist der WAS 40.100 (Industrie- und Werkstattböden). Er eignet sich für die Grund- und Unterhaltsreinigung. Reifengummiabrieb (Gabelstapler) beseitigt er genauso ebenso wie hartnäckige Ablagerungen, Öl- und Fettrückstände.

Einen gebrauchsfertigen Mehrbereichsreiniger hat IBS mit dem WAS 50.100 im Programm: Multifunktional reinigt er effektiv und materialschonend Maschinen, Werkzeuge, Oberflächen. Der Sicherheitsreiniger ist kennzeichnungsfrei und dabei aluminium- und buntmetallverträglich.

Mit der Entwicklung des IBS-Spezialreinigers WAS 60.100 (Harzentferner) wurde ein Produkt auf den Markt gebracht, das besonders effektiv starke Harzverklebungen und Flecken löst. Bitumen und Teer werden beseitigt, Verkrustungen, Eingetrocknetes und Eingebranntes gereinigt.

IBS-Spezialreiniger WAS sind die erste Wahl, wenn es um Verschmutzungen geht, die schonend und umweltverträglich entfernt werden sollen.

