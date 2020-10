Wasserkühlung überzeugt

Baumüller bietet seit Jahren wassergekühlte Elektromotoren an. Mit dem neuen Portfolio im Bereich wassergekühlter Motoren ist diese Kühloption nun nahezu über das gesamte Produktprogramm hinweg verfügbar – vom Servomotor in der Baugröße 45 bis hin zum Torquemotor der Baugröße 560.

Die Leistung ist bei wassergekühlten Servomotoren im Vergleich zur ungekühlten Variante um bis zu 50 Prozent höher. Das bedeutet: Motoren können kleiner dimensioniert werden, sie erreichen höhere Dynamik und das bei gleichzeitig hohen Drehmomenten, die durch die sehr guten Kühleigenschaften möglich werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Wärme direkt am Motor abgeführt wird. Motoren können so in der Maschine nah zusammen verbaut werden, ohne dass das System überhitzt. Das Antriebssystem fällt damit deutlich kompakter aus. Da die Wärme schon in der Maschine abgeführt wird, können auch temperaturempfindliche Produkte bearbeitet werden, z.B. in der Lebensmittelindustrie.

Mit wassergekühlten Motoren sinkt außerdem die Abhängigkeit von Umweltbedingungen. Die Effektivität von Lüfterkühlungen sinkt nämlich, wenn die Umgebungstemperatur steigt. Außerdem führen Verunreinigungen in der Luft zur Verschmutzung der Lüfter, deren Reinigung Servicekosten generiert.

Mit seinem vollständigen Portfolio an wassergekühlten Motoren bietet Baumüller eine hohe Skalierbarkeit. Bild: Baumüller

