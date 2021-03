Webinar: Kette oder Seil für die Antriebstechnik?

von Zwick am 26. März, 2021

RUD geht mit einer Reihe von Fach-Webinaren an den Start. Diese widmen sich den unterschiedlichsten Bereichen der Antriebstechnik. Den Auftakt macht ein Online-Seminar am Dienstag, den 30. März von 10 bis 11 Uhr.

Im Webinar mit dem Titel „Die Rundstahlkette im Vergleich: Was schneidet besser ab – Kette oder Seil?“ geht Anne Kühling dieser Frage auf den Grund.

In 60 Minuten erläutert sie die Vorteile der Rundstahlkette und vergleicht diese mit anderen Antriebskomponenten, wie eben dem Stahlseil. Weiter erhalten die Webinar-Teilnehmer einen kurzen Einblick in das Portfolio der Tecdos Antriebstechnik und die Einsatzmöglichkeiten der Tecdos Lösungen von RUD in den unterschiedlichsten Branchen.

Links:

www.rud.com/fa-anmeldung-rud-webinare

www.rud.com

Die Webinare sind kostenlos. Sie laufen unter Zoom. Bild: RUD

