Webinar: Metallographie an Verbindungselementen

von Zwick am 19. Mai, 2020

Buehler hält am 9. Juni ab 10 Uhr ein einstündiges, deutschsprachiges Webinar über die Präparation, Analyse und Härteprüfung an Verbindungselementen und deren Materialien für anspruchsvolle Anwendungen wie in der L&R- und Automobilindustrie ab.

Ein Fokus liegt dabei auf den Präparationsrichtlinien für verschiedene Stufen des Produktionsprozesses und der Vorgehensweise zur Einhaltung der für die Prüfverfahren geltenden ASTM- und/oder ISO-Normen.

Der Inhalt umfasst: Verbindungselemente und ihre Anwendung, Herausforderungen und Anforderungen der Präparation für Untersuchungen, Fehlereinschätzungen und Gefügeuntersuchungen, Bewertung von Entkohlungen, Überprüfung der Gleichmäßigkeit der Härte sowie Metallographie an Nieten.

Die Teilnahme ist kostenlos; eine Anmeldung erforderlich.

Links:

https://www.buehler-met.de/buehler-webinar-registration.php

Für Interessierte, die den Termin nicht nutzen können, stellt Buehler kurz nach der Veranstaltung eine Aufzeichnung bereit. Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

