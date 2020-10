Webinar: Temperaturüberwachung in der Glasindustrie

von Zwick am 16. Oktober, 2020

Optris setzt seine Webinar-Reihe für Anwender aus verschiedenen Industrien fort. Im Fokus des am Donnerstag, 22. Oktober 2020 um 10 Uhr stattfindenden Webinars zur berührungslosen Temperaturmesstechnik werden Themen und Applikationen rund um die Glasindustrie stehen.

Das Webinar wird auf Englisch gehalten, dauert etwa eine Stunde und ist wie immer kostenlos. Im Anschluss an den Vortragsteil beantworten die Applikationsingenieure von Optris weitere Fragen der Teilnehmer per Live-Chat.

„Wir wollen in diesem Webinar die Möglichkeiten der Infrarotmesstechnik für Anwendungen in der Glasindustrie aufzuzeigen“, erklärt Dipl.-Wirt.-Ing. Ingo Stahlkopf, Head of Sales der Optris GmbH. „Zudem werden wir eine Neuheit vorstellen, die viele Vorteile beim Härtungsprozess von Glas bietet. Seien Sie gespannt“.

Links:

www.optris.de/webinar

Die Inhalte der Live Webinare sind anschließend weiterhin online einsehbar und können damit unabhängig vom Termin (nochmals) angeschaut werden. Bild: Optris

Artikel per E-Mail versenden