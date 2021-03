Webinare: intelligente Instandhaltung

IAS Mexis startet die 3. Staffel dieser Webinare und zwar gemeinsam mit ausgewählten Unternehmensvertretern. Los geht es mit Siemens Energy.

Zusammen mit Co-Referenten informieren die Instandhaltungsprofis in kostenlosen Webinaren zu Aspekten und Potentialen rund um das Thema Intelligente Instandhaltung.

Los geht es am Mittwoch, den 07.04.2021 in der Zeit von 10 bis 11 Uhr. Dipl.-Ing. Matthias Engewald, Instandhaltungsleiter der Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, unterstützt in diesem Webinar.

Links:

Hier kann man sich zum Webinar anmelden

Im Fokus des ersten Webinars stehen die Reduktion der Stillstandzeiten durch ein intelligentes Stammdatenmanagement und die effiziente Planung und Steuerung von Fremdfirmen. Bild: IAS Mexis

