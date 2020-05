Weicon baut Online-Services aus

Viele mittelständische Unternehmen müssen jetzt in der Pandemie Maßnahmen ergreifen, um ihren Geschäftsbetrieb auch während der Krise aufrecht halten zu können. Ein Beispiel, wie es geht, ist der Münsteraner Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen Weicon.

Weicon vertreibt chemische Spezialprodukte für die Industrie, die zum Teil sehr beratungsintensiv sind. Da aber während der Krise der persönliche Kontakt zu den Kunden so gut wie komplett zum Erliegen gekommen ist, musste das Team aus Münster andere Wege finden.

Bei Weicon funktioniert nun der Kontakt über lange Telefonate, intensiven Mailaustausch und eine eigens entwickelte Social-Media-Kampagne zum Thema „Stay at home“, in der Produkte vorgestellt werden, die sich auch für Anwendungen in den eigenen vier Wänden eignen.

Zusätzlich werden Aktionen im Online-Shop angeboten, wie beispielsweise der versandkostenfreie Versand der Produkte. Eine weitere Maßnahme sind Online-Schulungen für die Kunden, in denen der richtige Umgang mit den chemischen Produkten präsentiert wird, sowie ein virtueller Messestand, auf dem die Neuheiten vorgestellt werden.

Die Experten bieten sogar online eine umfangreiche Klebstoffberatung an. Diese eignet sich auch für komplexe Anwendungen, also wenn genau analysiert werden muss, welches Produkt für den speziellen Anwendungsfall geeignet ist.

„Zwar können all diese Maßnahmen den persönlichen Vor-Ort-Service nicht dauerhaft ersetzen, wir sind aber optimistisch, dass die Online-Kommunikation einen großen Beitrag dazu leistet, die Krisenzeit gemeinsam mit unseren Kunden zu überwinden“, so Ralph Weidling, geschäftsführender Gesellschafter bei Weicon.

„Wir haben auch gelernt, dass die Krise trotz aller Einschränkungen neue Möglichkeiten mit sich bringt. Wir leben in einer digitalisierten Welt und das haben wir uns zunutze gemacht. Die Online-Schulungen und Beratungen per Video-Chat funktionieren kurzfristig ohne lange Anreise und den damit verbundenen Kosten. Wir können schnell und flexibel reagieren und sind für unsere Kunden da – innerhalb kürzester Zeit. So konnten schon einige Anwendungsprobleme schnell gelöst und damit Stillstandzeiten minimiert werden“, so Weidling weiter.

Seit 1947 stellt das Unternehmen Spezialprodukte für die Industrie her. Zum Produktprogramm zählen unter anderem Spezialkleb- und Dichtstoffe, technische Sprays sowie Hochleistungsmontagepasten und Fette für alle Bereiche der Industrie – von der Produktion, Reparatur, Wartung bis hin zur Instandhaltung. Bild: Weicon

