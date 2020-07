Wenn die EEG-Förderung ausläuft

von Zwick am 15. Juli, 2020

Bereits nächstes Jahr werden die ersten Anlagen aus der EEG-Förderung fallen und damit auch ihren Sonderstatus bei den Einspeise rechten verlieren. Wer also sehr früh in Photovoltaikanlagen investiert hat, muss sich nun überlegen, wie es danach weiter geht. Ist ein Weiterbetrieb von Bestandsanlagen überhaupt sinnvoll? Und wenn ja, in welcher Form?

Was ist sinnvoll? Ein Abriss, ein Neubau oder das Weiterbetreiben von Anlagen, die 2021 aus der EEG-Förderung fallen? Die Betreiber müssen sich jetzt Gedanken machen. Bild: 272447 auf Pixabay

