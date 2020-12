Whitepaper zum Thema Gefahrstofflager

In dem Moment, in dem in einem Unternehmen ein Gefahrstofflager aufgestellt wird, ist der Betreiber oder Sicherheitsbeauftragte dafür verantwortlich, es bestimmungsgemäß nach den nationalen Vorschriften zu betreiben, zu überwachen und in stand zuhalten. Auf was dabei zu achten ist, fasst ein neues Whitepaper von Denios übersichtlich zusammen.

Die Lagerung von Gefahrstoffen unterliegt aus Gründen der Arbeitssicherheit und dem Schutz der Umwelt strengen Vorschriften und Gesetzen. Die Planung, Organisation und der Betrieb eines Gefahrstofflagers bringen eine Vielzahl an Herausforderungen und Pflichten mit sich.

Die Experten von Denios stellen neue und wichtige Informationen rund um das Thema Gefahrstofflager nun als Download in einem Whitepaper zur Verfügung.

Kennen Sie die sechs wichtigsten Prüfkriterien für Gefahrstofflager, auf die Sie als Betreiber unbedingt achten sollten? Diese finden Sie im Whitepaper „Gefahrstofflager sicher betreiben“. Bild: Denios

