Wisag prüft Betriebsmittel für Airbus Defence and Space

von Zwick am 17. Dezember, 2020

Seit November ist Wisag für die Instandhaltung von rund 2.500 Betriebsmitteln bei Airbus Defence and Space zuständig. Der Vertrag läuft zunächst für drei Jahre, mit der Option auf Verlängerung.

Zum Leistungsumfang des Auftrags zählen Prüfungen, Wartungen und Reparaturen von über 2.500 Betriebsmitteln.

„Ob Maschinen, Leitern oder Docks – wir setzen alles instand“, sagt Patrick Fröhlich, Serviceleiter der WISAG Produktionsservice in Ingolstadt. Eigens hierfür hat Airbus Defence and Space dem Industriedienstleister auf dem Firmengelände in Manching eine Halle zur Verfügung gestellt, die zwischenzeitlich zur Werkstatt umgestaltet wurde.

„Innerhalb der Wehr- und Luftfahrttechnik werden sehr hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards vorausgesetzt“, erklärt Fröhlich. „Daher gilt es, sämtliche Arbeitsabläufe akribisch zu planen und zu koordinieren.“

Links:

www.wisag.de

In Abstimmung wird festgelegt, wann der Dienstleister welche Betriebsmittel prüft, sodass alle Fälligkeitsfristen eingehalten werden. Dass der Industriedienstleister das zuverlässig leisten kann, wurde bereits in der mehrmonatigen Ausschreibungsphase unter Beweis gestellt. Bild: Wisag

Artikel per E-Mail versenden