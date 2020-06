Yncoris gewinnt German Brand Award in Gold

von Zwick am 26. Juni, 2020

Mit dem German Brand Award zeichnen das German Brand Institute und der Rat für Formgebung deutsche Unternehmen für erfolgreiche Markenführung aus. Am 18. Juni 2020 wurde zum fünften Mal der German Brand Award vergeben. Der Wettbewerb präsentiert die innovativsten Markenauftritte sowie Kreativkampagnen. Dieses Jahr wurde der Industriedienstleister Yncoris in der Kategorie „Excellent Brands – Chemical Industry“ mit einem German Brand Award in Gold ausgezeichnet.

Mit der Auszeichnung würdigt die Jury den Launch der neuen Marke Yncoris. Dieser überzeugt mit einem einheitlichen, über alle Kommunikationsebenen hinweg definierten Brand Design, der die klare strategische Ausrichtung unterstreicht und sich klar vom Wettbewerb abhebt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben. Es zeigt deutlich, dass uns ein höchst zeitgemäßer Markenauftritt gelungen ist, um uns als erste Wahl für zukunftssicheren Industrieservice in der Chemie zu positionieren“, so Wilbert Meier, Leiter Marketing bei Yncoris.

Links:

www.yncoris.com

Beim Launch der neuen Marke wurde das Unternehmen von Schlasse B2B-Kommunikation unterstützt. Die Agentur aus Erkrath zeichnete sich verantwortlich für die Konzeption und Kreation des neuen Markenauftritts und seiner crossmedialen Einführung. Bild: Yncoris

