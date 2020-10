Zentriereinheit mit hoher Wiederholgenauigkeit

von Zwick am 23. Oktober, 2020

Wie sich auf innovative Art Werkstücke ausrichten und fixieren lassen, zeigt die neue Zentriereinheit von Norelem. Sie besteht aus einem Kegel mit einvulkanisierten Präzisionskugeln und einer Buchse. Dieser Aufbau ermöglicht eine Wiederholgenauigkeit von <0,003 Millimetern.

Beim Fügen von Platten, die mit der neuen Zentriereinheit von Norelem ausgestattet sind, legen sich die Kugeln des Kegels leicht an die Buchse an. Sobald die Niederzugskraft aufgebracht wird, drücken sich die Präzisionskugeln in die Kegelfläche und die Auflageflächen der Platten werden zueinander ausgerichtet.

Dabei verformen sich die Kugeln zwischen der Mantelfläche der Buchse und des Kegeldorns im elastischen Bereich und zentrieren die beiden Teile mit höchster Genauigkeit.

Für eine optimale Funktionsweise ist lediglich die exakte Einbautiefe der Buchse Voraussetzung. So ist gewährleistet, dass die Kugeln immer nur innerhalb ihres plastischen Bereichs verformt werden.

Das neue System ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Kegel und Buchsen der Zentriereinheit sind einzeln verfügbar.

Der im Kegel eingesetzte Gummi versprödet nicht und ist unempfindlich gegen Verunreinigungen oder Späne. Sollten einmal Späne eingedrückt werden, sind diese für das System unschädlich. Bild: Norelem

