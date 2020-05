Zuwachs bei den Stab- und Winkelschleifern

von Zwick am 18. Mai, 2020

Chicago Pneumatic erweitert seine Palette an Stab- und Winkelschleifern sowie Poliermaschinen der CP3550-Serie für den industriellen Einsatz um weitere neun Modelle.

Die neuen Druckluftwerkzeuge bieten laut Hersteller mehr Leistung und eine verbesserte Ergonomie. Gedacht sind sie für Arbeiten mit hohen Leistungsansprüchen, etwa in Gießereien, in der industriellen Fertigung oder in Werften.

Typische Aufgaben für CP3550 Stab- und Winkelschleifer sind das Entgraten, Konturieren, Anfasen und Abkanten und Putzen, die Schweißnahtentfernung und Oberflächenvorbereitung sowie das Reinigen, Polieren und Finishing (Glätten).

Die CP3550-Serie umfasst jetzt insgesamt 17 Modelle. Bild: CP

