Innovative Smartglass-Anwendungen

Die Dosier-, Misch- und Entgasungsanlagen von Tartler sind weltweit in vielen verschiedenen Bereichen der Kunstharz-Verarbeitung im Einsatz. In diesen Tagen erweitert der Hersteller sein Service-Portfolio durch zwei Augmented Reality- bzw. Mixed Reality-Anwendungen für die schnelle Abnahme und Inbetriebnahme der Maschinen.

Angeboten werden die beiden neuen Service-Module unter den Bezeichnungen Online-CAT und Online-SAT.

CAT steht für Customer Acceptance Test und betrifft die Abnahme der Dosier-, Misch- oder Entgasungsanlage durch den Kunden im Tartler-Werk in Michelstadt. Das Modul SAT (Side Acceptance Test) hingegen kommt zum Einsatz, wenn die Abnahme der Maschine direkt vor Ort beim Kunden erfolgt.

Das Online-Modul CAT sieht vor, dass ein mit den Smartglasses ausgerüsteter Servicetechniker den Kunden durch alle Prozessstufen der Anlagen-Inbetriebnahme führt. Dabei befindet sich der Kunde an seinem eigenen Arbeitsplatz und verfolgt alle Aktionen an seinem Monitor.

Der Online-Service SAT hingegen greift, wenn die Dosier-, Misch- oder Entgasungsanlage bereits geliefert und vom Kunden am Einsatzort platziert wurde. In diesem Fall ist der Kunde mit der Datenbrille ausgestattet und wird per Bild- und Texteinspielungen sowie Smartphone-Chat durch den Inbetriebnahme-Prozess geleitet. Die Regie führt hierbei der Tartler-Service, der mit dem Kunden online verbunden ist und bei Bedarf auch direkt auf die Maschine zugreifen kann.

„Einerseits entkoppeln wir mit den neuen Service 4.0-Modulen die Inbetriebnahme von der Voraussetzung zu aufwändigen Anreisen und Vor-Ort-Präsenzen; andererseits sehen wir darin die logische Weiterentwicklung unserer bisherigen Angebotspalette rund um den webgestützten Live-Support via Meeting-Plattform, die Ferndiagnose via Maschinensoftware oder die Kundenanleitung via Videoclips“, betont der Firmenchef Udo Tartler.

In beiden Fällen stehen die Sprachsteuerung und die Visualisierung der Arbeitsanweisungen und Prozessschritte über eine industrietaugliche Head-Mounted-Datenbrille der Smartglass-Generation im Mittelpunkt des Geschehens. Die Hände des Nutzers bleiben dabei frei, da sämtliche Anwendungen und Dateien sowie auch Browser-basierende Informationen über Sprach- und Textkommandos vermittelt werden. Bild: Tartler

