Inspektionstool für Windenergieanlagen erweitert

29. April, 2021

Das IT-Beratungsunternehmen Lufthansa Industry Solutions präsentiert die neueste Version seiner Inspektionslösung für Windenergieanlagen (WEA) aus der Produkt-Suite Windpulse. Sie ermöglicht es Betriebsführern, Betreibern, Servicedienstleistern und Gutachtern nun, Sollzustandsabweichungen noch differenzierter festzuhalten und Compliancekonform in einer Mangeldatenbank zu dokumentieren. So lassen sich Prüfungen, Begehungen, Gutachten und andere Inspektionen an WEA nach den neuesten Richtlinien planen, durchführen und abschließen.

Im Kern des jüngsten Releases stehen zwei Neuerungen: Mithilfe eines Komponentenbaumes können WEA-Elemente und -Bauteile, wie etwa Rotorblätter oder das Fundament, ab sofort in verschiedene Haupt- und Unterkomponenten gegliedert sowie in beliebigen Beziehungen und Strukturen aufgebaut werden.

Zudem erlaubt die Mangelverfolgung, mögliche Schäden über die durchzuführende Checkliste an Komponenten zuzuweisen oder direkt über den Objekt-Komponentenbaum zu gehen. Die Mängel werden im Backoffice der WEA zugeordnet und können jederzeit bearbeitet werden. Für Nutzer bedeutet das den Anfang einer digitalen Lebenslaufakte und damit höchste Sicherheit, wenn es darum geht, Berichte schnell nach aktuellen Compliance-Richtlinien zu erstellen.

Das Inspektionstool kombiniert zudem ein bewährtes Vorgangsplanungstool, mit einer unter iOS laufenden App. Dabei werden die Vorgänge im Browser geplant und mithilfe der mobilen iOS App direkt an der Anlage vor Ort durchgeführt.

Die Lösung erleichtert die Planung von Vorgängen und ermöglicht die Zuweisung von Checklisten zu den spezifischen WEA-Typen. Auch Prüfer vor Ort können anhand der vorgegebenen notwendigen Prüfpunkte Kontrollen leichter durchführen und diese per einfachem Klick abschließen. Der große Vorteil: Dank der App können Anwender die Inspektion vollständig digital durchführen – ohne Stift, Papier oder Kamera. Bild: Lufthansa Industry Solutions

