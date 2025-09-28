Instandhalter-Treffen in Erfurt

Am 27. und 28. November 2025 lädt das Forum Vision Instandhaltung (FVI e.V.) zum Netzwerktreffen „Instandhalter treffen Instandhalter“ nach Erfurt ein. Im Mehnert Lab, einem Zentrum für Technik und Automation, erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen, Diskussionen und Praxisdemos.

Nach dem erfolgreichen FVI-Treffen bei Deutz in Köln setzt das Netzwerk in Erfurt noch einen drauf: Unter dem Motto „Instandhalter treffen Instandhalter“ kommen Fachleute aus Wartung, Instandhaltung und Industrie zusammen, um sich über aktuelle Trends, Erfahrungen und Lösungsansätze auszutauschen. Der Veranstaltungsort – das Mehnert Lab in Erfurt – bietet mit seiner modernen Ausstattung den idealen Rahmen für Fachdialoge und Live-Vorführungen.

Am 28. November steht ein volles Programm auf dem Plan: Beiträge zu KI-gestützter Instandhaltung, Podiumsdiskussionen sowie Live-Demonstrationen aus Forschung und Anwendung bilden den inhaltlichen Schwerpunkt. Unterstützt wird das Treffen von Partnern aus Industrie und Wissenschaft, die praxisnahe Einblicke und zukunftsweisende Ideen einbringen.

Bereits am 27. November startet das Treffen mit einer Werksführung im Industriegebiet Erfurter Kreuz (in Abstimmung) sowie einem gemeinsamen Abendessen in gemütlicher Atmosphäre. Auch ein Abstecher zum Erfurter Weihnachtsmarkt ist eingeplant – der perfekte Auftakt für zwei Tage voller Netzwerk und Praxis.

Die Teilnahme ist für FVI-Mitglieder kostenfrei, für Interessierte beträgt der Teilnahmebeitrag 100 Euro. Aufgrund begrenzter Plätze wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Links:

Hier können Sie sich anmelden.

Hier die Agenda für den 28.11.2025.

Das FVI lädt alle Instandhaltungsprofis herzlich ein, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und gemeinsam neue Impulse für die Zukunft der Instandhaltung zu setzen. Bild: FVI

