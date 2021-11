JDN-Werk setzt auf LED-Beleuchtung

von Zwick am 23. November, 2021

J.D. Neuhaus rüstet sein gesamtes Werk in Witten auf moderne und energieeffiziente LED-Beleuchtung um. Die 262 konventionellen Leuchten, die in den 1990er Jahren in den Hallen installiert wurden, sind bereits 200 leistungsstarken LED-Leuchten gewichen. Weitere 55 LED-Leuchten werden bis 2022 das Werk erhellen.

Na, neugierig geworden? Hierbei handelt es sich um einen Beitrag aus einer Printausgabe der B&I Industrie-Zeitung.

Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 6.

Links:

www.jdngroup.com

Während die konventionelle Beleuchtung 13,6 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im JDN-Werk ausmachte, sind es bei der neuen LED-Beleuchtung nur noch 5,4 Prozent. Damit reduziert die Modernisierung den jährlichen Gesamtstromverbrauch um mehr als 8 Prozent. Bild: J.D. Neuhaus

Artikel per E-Mail versenden