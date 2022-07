Jetzt IIoT-Software für das Condition Monitoring testen

von Zwick am 15. Juli, 2022

Der Erwerb einer IIoT-Softwarelösung ist wie eine „Entscheidung fürs Leben“, denn die Anbindung an alle Devices, die Konfiguration, die Sammlung der Daten und die Analysen sind nachfolgende Prozesse, die komplex miteinander verwoben sind. Zwei Testversionen erlauben es Interessierten jetzt zu testen, ob ihre Anforderungen an eine IIoT-Lösung von der ifm-Software moneo erfüllt werden.

Mit der Digitalisierungsplattform moneo bietet ifm eine einfach zu implementierende und zu nutzende IIoT-Softwarelösung. Die Lösungen für eine zeitsparende Parametrierung und ein intelligentes Condition Monitoring sind jetzt auch als kostenlose Testlizenzen erhältlich.

Die moneo-Testversion steht in zwei Ausführungen zur Verfügung. So können die Interessenten entscheiden, wie sie in die Digitalisierung ihrer Produktion starten. Die Parametrierung vorhandener Devices ist mit der Testversion von moneo configure SA einfach und schnell erledigt.

Die Testversion von moneo Condition Monitoring bietet zusätzlich zur Parametrierung der vorhandenen Hardware-Komponenten unter anderem noch Dashboards, Datenanalysen und automatische Alarme bei Grenzwertüberschreitungen. Damit lässt sich die Wartung der Anlagen optimieren, und ungeplante Ausfälle können vermieden werden.

Die Lösung kann 30 Tage kostenlos in vollem Funktionsumfang getestet werden. Nach Ablauf des Zeitraums ist es am Tester sich zu entscheiden, ob er die Vollversion erwerben möchte. Mit dieser kann er dann nahtlos mit dem im System vorgenommenen Set-up sowie den gesammelten Daten weiterarbeiten. Bild: ifm

