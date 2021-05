Keine Kür, sondern absolute Pflicht

von Zwick am 3. Mai, 2021

Nicht zuletzt und aufgrund des pandemischen Geschehens befinden sich Unternehmen im industriellen Umfeld derzeit im Wandel. In unterschiedlichen Unternehmensbereichen wird verstärkt auf digitale Prozesse gesetzt, so auch im Bereich Instandhaltung. Deren Hauptaufgabe, eine möglichst hohe technische Verfügbarkeit von Anlagen zu gewährleisten, bedarf reibungsloser Instandhaltungsprozesse. Diese Mammutaufgabe ist aufgrund stetig wachsender Komplexität analog nicht mehr abbildbar. Zu vernetzt sind Prozesse in angrenzenden Abteilungen und Bereichen. Zumal Reaktionszeiten immer kürzer werden müssen.

www.membrain-it.com

Da Investitionskosten immer eine Rolle spielen, kann laut Softwareanbieter die Instandhaltungslösung Membrain PAS-PM dank vorhandener Standardkomponenten und Schnittstellen, wie z.B. mit SAP S/4HANA, schnell, einfach und kostengünstig implementiert werden. Bild: Membrain

