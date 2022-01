Kleiner, vielseitig einsatzbarer Seilzugschalter

von Zwick am 13. Januar, 2022

Schmersal stellt einen neuen Seilzugschalter vor, der als Signalgeber zum Starten von Maschinen, zum Öffnen von elektrisch angetriebenen Türen und Toren oder als Lichtschalter im Aufzugschacht eingesetzt werden kann.

Wesentliche Vorteile des neuen Schalters PS216 sind die kleine Bauform und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die durch die hohen Schutzarten gemäß EN 60529 und die Eignung für einen große Temperaturbereich ermöglicht werden.

Durch die Schutzklasse IP66 ist der Seilzugschalter PS216 gegen Staub und schweres Strahlwasser geschützt und dank IP67 auch gegen zweitweises Untertauchen in Wasser. Der Schalter kann in Umgebungstemperaturen von minus 30 Grad Celsius bis plus 80 Grad Celsius eingesetzt werden.

Den Seilzugschalter PS216 gibt es in zwei Ausführungen: die Variante Q200 verfügt über eine Zugkraft von 45 N und eignet sich für Seillängen von bis zu 50 m, bei der Variante Q210 beträgt die Zugkraft 70 N und die mögliche Seillängen bis zu 100 m. Das Ziehen am Zugseil bewirkt die Betätigung der Schaltfunktion des Seilzugschalters.

Der PS216 arbeitet nach dem Kugelschreiber-Prinzip: Durch die Fortschaltungsfunktion bleibt der Schalter nach dem ersten Betätigen und anschließenden Loslassen eingeschaltet. Erst beim zweiten Betätigen und anschließenden Loslassen wird die Rastung der Schaltelemente aufgehoben und der Schalter ausgeschaltet. Bild: Schmersal

