Krause auf der Logimat 2022

von Zwick am 24. Mai, 2022

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann dieses Jahr vom 31. Mai bis 2. Juni die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement Logimat auf dem Stuttgarter-Messegelände wieder stattfinden. Der hessische Steigtechnik-Spezialist Krause als Hersteller individueller Zugänge zu Arbeitsplätzen, Maschinen und Regalen, Übergängen sowie Laufwegen über Transportstraßen ist mit dabei.

Mit immer größeren und komplexer werdenden Maschinen, Förderanlagen und Verpackungsstraßen wird auch der Aufwand für Wartung und Reparaturen, um einen reibungslosen Betriebsablauf zu garantieren, immer aufwendiger. Die zurückzulegenden Wege und das Risiko für Arbeitsunfälle steigen linear mit der Größe der Anlagen. Durch Krause-Lösungen können diese Wege auf ein Minimum reduziert, Prozesse optimiert und die Arbeitssicherheit maximiert werden.

Neben Überstiegen, Laufstegen und Brücken bietet das Unternehmen in seinem Sonderlösungs-Portfolio auch Arbeitsplattformen in unzähligen Ausführungen an – fest montiert oder fahrbar, mit fester Höhe oder auf Wunsch auch akkubetrieben höhenverstellbar.

Mit diversen Möglichkeiten zur Konturanpassung können auch Maschinen und Förderanlagen mit ungeraden Konturen mit entsprechenden Lösungen ausgestattet werden. Die Auszüge können bei Bedarf entsprechend ausgefahren und nach Beendigung der Arbeiten wieder eingefahren werden. Somit wird ein Spaltmaß Null erreicht.

Besucher der LogiMAT 2022 können sich in Halle 3, Stand C60 selbst ein Bild von den Lösungen machen. Neben Produkten können sich die Messebesucher ebenfalls über Seminare und Produktprüfungen, hier „SafetyServices“ genannt, und die aktuellen Entwicklungen rund um Normvorgaben für Steigtechnik informieren.

Links:

www.krause-systems.de

Im Gepäck der Hessen befinden sich auch standardisierte Systemlösungen, die am Messestand begutachtet und ausprobiert werden können. Bild: Krause

