Krause erweitert Protec-Produktserie

Die drei bereits bestehenden Fahrgerüste der Monto Protec-Serie, die mit Arbeitshöhen bis zu 12,30 m Sicherheit und Flexibilität bei Einsätzen in großen Höhen bieten, wurden nun um zwei weitere Modelle ohne Traverse erweitert.

Die beiden neuen Gerüste erreichen voll aufgestockt Arbeitshöhen von 12,20 m bzw. 11,70 m und sind ebenfalls mit dem herstellereigenen Guard-Matic-System ausgestattet. Dieses bietet eine hohe Sicherheit bei Auf- und Abbau der Fahrgerüste bei bis zu 45 Prozent Zeitersparnis.

Die neu konstruierten Geländerrahmen vereinen Handlauf, Knieleiste und Diagonale in einem Bauteil und können mit Leichtigkeit von der darunterliegenden Belagbühne bzw. vom Boden aus eingehängt werden. Wenn die Anwender die Belagbühne durchsteigen, ist somit immer schon ein Geländer rundum zum Schutz vor Abstürzen vorhanden.

Die Anzahl der Einzelteile verringert sich, was auch Transport und Logistik der Fahrgerüste erleichtert. Eine 6-Punkt-Fixierung des neuen GuardMatic-Systems am Vertikalrahmen sorgt für hohe Stabilität in der Höhe.

Für den Auf- und Abbau sowie für den Transport zum Lager oder der Baustelle können die Diagonalstreben platzsparend eingeklappt und fixiert werden. Bild: Krause

