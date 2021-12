Kübler ist „Hidden Champion“

von Zwick am 13. Dezember, 2021

1.300 bis 1.650 Hidden Champions gibt es in Rheinland-Pfalz, aber nur 23 davon haben einen Platz in der Publikation „Hidden Champions in der Pfalz“ gefunden. Einer davon ist das Unternehmen Kübler aus Ludwigshafen.

Die IHK Pfalz hat ihre Publikation „Hidden Champions in der Pfalz“ erstmals 2017 auf der Grundlage einer Selbstauskunft der Unternehmen erstellt und jetzt in überarbeiteter Form neu aufgelegt.

Kübler, der Spezialist für energieeffiziente Hallenheizungslösungen, gilt seit Jahrzehnten als Wegbereiter hocheffizienter Technologien zur ökologisch nachhaltigen Beheizung von Industrie- und anderen Hallengebäuden – und so wundert es nicht, das Kübler in dieser Liste wieder vertreten ist.

Mit der Zielsetzung „Energieeinsparung“ hat sich das Unternehmen von Anfang an auf Effizienztechnologien spezialisiert, konkret auf dezentrale Infrarotheizungen vom Typ Dunkelstrahler.

Die Lösungen von Kübler erreichen sehr hohe Energie- und CO2-Einsparungen; in der Sanierung zwischen 50 und 70 Prozent. Sie sind so hoch, dass die Highefficiency-Technologien bereits heute die Anforderungen der Klimaziele von 2030 erfüllen können.

„Die Energiewende braucht mehr praktikable Lösungen und weniger Ideologien“, betont Thomas Kübler, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Kübler GmbH. Er fährt fort: „Rund 15 Prozent der THG-Emissionen im gesamten Gebäudesektor können durch intelligente Heizungslösungen sofort kompensiert werden.“ Bild: Kübler

