Leadec auf der Battery Show Europe

von Zwick am 12. November, 2021

Am Stand 6-621 zeigt Leadec vom 30. November bis 2. Dezember 2021 seine Leistungen rund um die Batteriefertigung auf der Battery Show Europe in Stuttgart.

Leadec verfügt über zahlreiche Referenzen in der Batteriefertigung durch Projekte in Deutschland, Polen und den USA. In Kamenz bei Dresden werden zum Beispiel für ein Tochterunternehmen der Daimler AG Lithium-Ionen-Batterien für Plug-in-Hybride und rein elektrische Fahrzeuge gebaut.

Der Dienstleister hat hier innerhalb weniger Monate ein Betreiberkonzept zur Vormontage unterschiedlicher Batteriepackgehäuse geplant und umgesetzt. Das Versorgungskonzept beinhaltet eine Just-in-sequence-Anlieferung sowie das Leergut- und Qualitätsmanagement.

Leadec ist nach eigenen Angaben auch der erste Dienstleister in Europa, der die Instandhaltung von Batterielinien an zwei Standorten betreut. Der Service umfasst die Produktionsinstandhaltung für Montagelinien, auf denen Batterien montiert werden und die dazugehörigen fahrerlosen Transportfahrzeuge.

„Wir unterstützen die Hersteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Batteriezelle über das Batteriepacksystem bis hin zur Fertigmontage von batteriebetriebenen Fahrzeugen. Dienstleistungen wie Engineering, die Instandhaltung von Montagelinien, Dienstleistungen für die Vormontage und die Versorgungslogistik stehen besonders im Fokus für uns“, sagt Henry Kohlstruck, Geschäftsführer Leadec Europa.

Der Dienstleister unterstützt mit Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Batteriefertigung. Bild: Leadec

