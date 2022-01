Leadec: zwei Akquisitionen in den USA

von Zwick am 28. Januar, 2022

Mit gleich zwei neuen Firmen baut Leadec sein Geschäft in den USA weiter aus.

Zum 31.12.2021 hat das Unternehmen Meiners Electric, ein Elektroinstallationsunternehmen in Louisville, Kentucky, übernommen. Bereits seit 30.11.2021 gehört Industrial Maintenance & Services of Belton zur Unternehmensgruppe, ein Dienstleister im Bereich Elektrik und Mechanik mit Sitz in Belton, South Carolina.

Meiners Electric hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky, und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist seit 1974 tätig und bietet Nieder- und Hochspannungs-, Konstruktions- und Wartungsarbeiten an und betreut Kunden im Umkreis von 100 Meilen in verschiedenen Branchen, darunter der Automobil-, Paket- sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Industrial Maintenance & Services of Belton (IMS) aus Belton, South Carolina, wurde 1988 gegründet und ist ein Komplettdienstleister für Projekte im Bereich Elektrik und Mechanik mit rund 75 Mitarbeitern. IMS of Belton ist im Großraum Anderson, Greenville und Spartanburg tätig, wo viele Unternehmen aus der Automobil- und Fertigungsindustrie ansässig sind.

Insgesamt hat Leadec innerhalb eines Jahres drei Unternehmen in den USA erworben, angefangen mit Diversified Automation im Dezember 2020. Bild: Leadec

