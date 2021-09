Leckere Köllnflocken – große Explosionsgefahr

Das vor mehr als zwei Jahrhunderten gegründete und heute in siebter Generation geführte Familienunternehmen Peter Kölln gehört zu den bedeutendsten Haferverarbeitern Europas. Das aktuelle, nach wie vor in Elmshorn hergestellte Produktionsprogramm umfasst auch Müsli und Cerealien. Am bekanntesten sind aber die Köllnflocken, für deren Verarbeitung mehr als dreißig Arbeitsschritte nötig sind. In der Firma in Elmshorn sorgen mobile Ruwac-Sauger in Staub-Ex-Ausführung für Sauberkeit und damit auch für Explosionsschutz. Die Sauger wurden – wie von diesem Hersteller üblich – an den individuellen Einsatzfall angepasst.

In jedem Produktionsbereich von Peter Kölln in Elmshorn sind mobile Sauger von Ruwac im Einsatz. Ein praktisches Detail ist der rollbare Staubbehälter, der das Handling erleichtert. Bild: Ruwac

