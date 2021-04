Libellen mit Justierung und Kreuzmessung

Sie muten an wie Relikte aus der Vergangenheit, doch Libellen sind im industriellen Alltag heute noch unverzichtbare Helfer. Zwei neue Libellen-Typen von Ganter sorgen nun für eine noch bessere und schnellere Ausrichtung.

An den kleinen Justierhilfen kommt man bei der exakten horizontalen Ausrichtung von Maschinen, Vorrichtungen oder Instrumente kaum vorbei. Und das nicht nur bei der Einrichtung von Anlagen, auch im Betrieb zeigen die Libellen auf einen Blick, ob die Positionierung noch immer den Vorgaben entspricht. Ganter erweitert nun sein Sortiment aus Dosen- und Längslibellen mit zwei neuen Modellen.

Kreuzlibellen GN 2276

Die Kreuzlibellen GN 2276 vereinen in einem runden Aluminium-Gehäuse zwei, um 90 Grad versetzte Längslibellen. Diese Bauweise zeigt also die Ausrichtung in zwei Ebenen zugleich an, reduziert den Montageaufwand und beschleunigt die Ausnivellierung.

Prinzipiell bietet Ganter zwei Varianten: Eine mit planer Unterseite zur direkten Montage und eine zweite Version zur individuellen Justierung über eine Ausrichtkugel an der Unterseite.

Längslibellen GN 2283

Ebenfalls in robuste Aluminium-Gehäuse hat Ganter nun auch Längslibellen integriert. Befinden sich die Längslibellen GN 2282 bisher in einem tiefgezogenen und nicht justierbaren Blechgehäuse, so verfügt GN 2283 über die gleichen Eigenschaften wie die Kreuzlibelle GN 2276.

Die neue Längslibelle ist sowohl als direkt und plan montierbare Version „AV“ sowie als justierbare Version „JV“ mit Ausrichtnocke an der Unterseite zu haben. Auch hier erfolgt die eigentliche Justierung über die beiden Montage Zylinder schrauben.

Sowohl die neuen Längs- wie die Kreuzlibellen sind in zwei Empfindlichkeiten erhältlich: 2 Millimeter Blasenweg entsprechen entweder 6 oder 50 Winkelminuten. Welche Empfindlichkeit für die jeweilige Anwendung passt, zeigt Ganter mit einer detaillierten Service-Umrechnungstabelle, die Höhendifferenzen, Grad und Winkelminuten schnell ablesbar in Beziehung setzt.

Libellen können fast überall eingesetzt werden, sie benötigen weder Stromversorgung noch Datenleitungen, sind robust, jederzeit nachrüstbar und einfach justierbar. Bild: Ganter

