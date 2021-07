Linearmodule schnell finden und bestellen

von Zwick am 27. Juli, 2021

Neues Online-Tool von Igus hilft bei der Konfiguration eines individuellen und wartungsfreien Linearantriebsystems.

Spindel, Zahnstange oder Zahnriemenantrieb? Miniatur- oder Schwerlastachse? Motor oder Handrad? Die Suche nach dem passenden Linearmodul kann zeitaufwändig sein. Genau deshalb hat Igus jetzt den Antriebstechnik-Konfigurator entwickelt.

Der Produktfinder zeigt – nach Eingabe der Parameter zur Anwendung – alle passenden drylin Antriebstechniklösungen inklusive ihrer Lebensdauer an.

„Das Besondere ist, dass wir mithilfe unserer Testdaten aus unserem hauseigenen Labor eine Lebensdaueraussage zu jedem Linearmodul als auch der Motorauslastung in der individuellen Anwendung treffen können und diese online anzeigen. So kann der Kunde sicher sein kann, dass das Modul in seiner Maschine und Anlage zuverlässig und wartungsfrei funktioniert“, erklärt Michael Hornung, Produktmanager drylin International bei Igus.

Je nach Filtereinstellung kann der Nutzer sich das für ihn bestmögliche Linearmodulsystem heraussuchen und es mit Zubehör wie Motor und Steuerung weiter konfigurieren und bestellen.

Links:

www.igus.de/linearmodul-designer

Der Preis wird in der Anwendung automatisch kalkuliert und angezeigt. So kann der Einfluss der ausgewählten Optionen auch kostentechnisch abgewogen werden. Bild: Igus

