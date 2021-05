Live und direkt

von Zwick am 12. Mai, 2021

Service- und Technik-Experten sind jetzt auch digital über den RUD Remote Service bei Problemen und Fragen greifbar.

Den RUD Remote Service gibt es für die Bereiche Fördertechnik, Tecdos Antriebstechnik und Tecdos Maschinenbau. Service- und Technik-Spezialisten helfen hier den Kunden digital bei der richtigen Installation von Komponenten und der Fehlerbehebung bei Störungen – direkt über das Smartphone oder Tablet.

Anne Kühling, Produktmanagerin bei RUD Ketten für den Bereich Fördern und Antreiben, betont: „Mit der App können wir das Service-Angebot für unsere Kunden weiter ausbauen und auch aus der Ferne bei Fragen und Problemen ganz nah vor Ort sein. Gerade in Corona-Zeiten ist ein digitaler Service besonders wichtig und oft die einzige Möglichkeit, Probleme zu beheben und Stillstandzeiten zu vermeiden. So sind wir trotz Kontakt- und Reisebeschränkungen weltweit für unsere Kunden da.“

Und so geht’s: Mithilfe ihres PCs haben die Spezialisten von RUD eine Verbindung zu Smartphone oder Tablet des Kunden. Über die Kamera der Endgeräte sehen sie den aktuellen Zustand der Komponenten und Anlagen und können so Tipps und Unterstützung geben. Auch Zeichnungen, CAD-Daten und Bedienungsanleitungen zur Erklärung schicken sie den Kunden so auf schnellstem Weg direkt auf die Endgeräte.

So unkompliziert wie der Service geht auch die Buchung für den RUD Remote Service, und zwar mit einer Art Flat: Der Kunde bestellt z.B. ein 60 Minuten Kontingent, die seinem Konto gutgeschrieben werden. Anschließend kommt die Terminvereinbarung – telefonisch oder per E-Mail. Am vereinbarten Termin schaltet sich der Kunde dann auf die App und schon kann es mit dem Service der Technik-Experten losgehen.

Links:

www.rud.com/fa-remoteservice.html

Die App arbeitet datenschutzkonform nach DSGVO. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Bild: RUD

