Live Webtalks von Spirotech

Systemwasser ist das Bindeglied in jeder Heiz- und Kühlanlage. Zu dieser Thematik vermitteln jetzt die Spirotech-Experten fundierte Informationen aus und für die Praxis – und zwar in einem kostenfreien Onlineformat. Jede Veranstaltung dauert ca. 30 bis 45 Minuten. Los geht es am 9. Februar um 15 Uhr.

Der nächste SpiroExpert Live Webtalk befasst sich mit der „VDI 2035“. Er findet am 9. Februar um 15 Uhr statt. Sven Kittner und Marco Estermann sind die Ansprechpartner.

Am 9. März steht dann die Druckhaltung im Mittelpunkt.

Die Webtalks werden aufgezeichnet und den Teilnehmern wenige Tage später zugemailt. Anschließend steht das Material auch auf der Website zur Verfügung. So lassen sich Details jederzeit noch einmal nachvollziehen.

www.spirotech.de/spirocademy

Auf verschiedenen Kanälen kann sich jeder Interessierte anmelden, etwa über Facebook, LinkedIn oder über die Spirotech-Website. Am schnellsten geht es durch Scannen des QR-Codes – er führt direkt zur Anmeldeseite. Bild: Spirotech

