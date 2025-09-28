Maindays 2026 in Berlin

Anfang Mai treffen sich Fach- und Führungskräfte der Instandhaltung in Berlin zu den Maindays 2026. Im Fokus stehen aktuelle Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und resiliente Prozesse. Das Jahrestreffen der Instandhaltung bietet praxisnahe Einblicke, strategischen Austausch und Best Practices aus der Industrie.

Am 5. und 6. Mai kommen in Berlin Experten aus Industrie und Instandhaltung zu den Maindays 2026 zusammen. Die Veranstaltung gilt als etabliertes Forum für den fachlichen Austausch rund um Strategien, Technologien und Organisationsmodelle in der Instandhaltung.

Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und technologischer Umbrüche stehen insbesondere resiliente Strukturen und neue Geschäftsmodelle im Fokus. Ziel ist es, aktuelle Entwicklungen einzuordnen und konkrete Lösungsansätze für die Praxis zu diskutieren.

Praxisberichte aus der Industrie

Das Programm umfasst zahlreiche Anwenderberichte und Use Cases aus unterschiedlichen Branchen. So zeigt Accenture, wie AI-Agenten systemübergreifende Workflows unterstützen können. BASF thematisiert den Umgang mit lokalen Herausforderungen im globalen Kontext, während Bayer neue Technologien zur Bewältigung des Fachkräftemangels vorstellt.

Weitere Einblicke liefern unter anderem enercity und findIQ mit Ansätzen zum Wissensmanagement sowie Gerolsteiner zur Weiterentwicklung der Instandhaltungsorganisation. Auch Johnson & Johnson, Remberg, Vaillant und Zeiss geben Einblicke in ihre Strategien – von Zuverlässigkeit über CMMS bis hin zu KI-gestützten Entscheidungen.

Neben den Fachvorträgen steht der direkte Austausch im Vordergrund. Die Maindays verstehen sich als Plattform, auf der sich Teilnehmende auf Augenhöhe vernetzen und Erfahrungen teilen können. Gerade in einem Umfeld zunehmender Komplexität gewinnt dieser Wissenstransfer an Bedeutung.

Maintainer-Award

Ein fester Bestandteil der Veranstaltung ist die Verleihung des Maintainer-Awards. Ausgezeichnet werden Projekte und Lösungen in den Kategorien „Excellence in Instandhaltung und technischem Service“ sowie „Sonderpreis für Innovation“. Damit rücken konkrete Umsetzungen aus der Praxis in den Fokus.

Links:

https://tacinsights.events/de/events/maindays26/

Die Maindays bringen Fachleute der Instandhaltung zum Austausch über aktuelle Herausforderungen und Lösungen zusammen. Bild: TAC Insights

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